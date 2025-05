Motoboys/Encanadores é o campeão da 62ª edição do Torneio Liberdade – Dia do Trabalhador de Adamantina

Por: Jair Kbça

A equipe do Motoboys/ Encanadores (Foto) é o campeão da 62ª Edição do Torneio Liberdade Dia dos Trabalhadores de Adamantina, ao vencer a equipe dos Repositores/Pacoteiros nas penalidades após empate no tempo normal em 2 a 2.

O tradicional evento esportivo foi realizado no feriado de quinta-feira, dia 1º de maio no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina, realizada pela Prefeitura de Adamantina através da Selar (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação).

A organização do evento premiou na terceira colocação a equipe Agrônomos/Pecuarista, os artilheiros da competição que foram os jogadores Matheus e Jhonatan Ernas, 3 gols cada da equipe Motoboys / Encanadores, o goleiro menos vazado que foi Rafael Robledo da equipe Repositores/Pacoteiro, o atleta mais velho a participar da competição que foi José Alberto Carvalho “Zezinho Bagaceira” da equipe dos Motoristas/Office Boys.

A competição reuniu 16 equipes de 32 classes trabalhistas que proporcionaram bons jogos o dia todo, e contou com ótimo público durante o evento.

AGRADECIMENTO

O Secretário de Esportes Luiz Alexandre Hagui “Xandy” e o Diretor de Esportes Luciano Netto agradecem todas as equipes participantes, a policia Militar, Secretaria de Saúde, Locutores Jair Kbça e Luizinho Bill, Delta Som/Fábio, dirigentes e atletas das equipes participantes e toda a imprensa escrita e falada de Adamantina.

Agradecimento especial ao idealizador da competição, o jornalista e radialista José Mario Toffoli pela iniciativa de realizar este evento desde ano de 1962, com objetivo de incentivar o esporte e, unir os funcionários de diversas empresas e classes trabalhistas do município em uma confraternização esportiva.

O Torneio Liberdade Dia dos Trabalhadores se tornou tradicional no calendário esportivo de Adamantina.