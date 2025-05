Votação da Lista Tríplice à Reitoria da FAI e envio dos nomes para escolha do prefeito ocorrem na próxima semana

A partir da próxima semana ocorrem os últimos trâmites no ambiente institucional para a definição da futura Reitoria da FAI (Centro Universitário de Adamantina), que exercerá o mandato 1º de julho de 2025 a 30 de junho de 2028.

Já para segunda-feira (5) está marcada a reunião para aprovação ou não da Lista Tríplice pelos membros do Conselho Universitário, às 9h, no Campus I. E, de acordo com a Resolução CONSU nº 02/2025, a votação será individual e secreta. Cada conselheiro poderá escolher apenas uma chapa.

Além dos atuais reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e vice-reitor Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, concorrem aos cargos a Pró-Reitora de Ensino, Profa. Dra. Fúlvia Veronez (reitora) ao lado do coordenador da Comissão Própria de Avaliação Prof. Dr. Estêvão Zilioli (vice) e também a Pró-Reitora de Extensão, Profa. Dra. Liliana Martos Nicoletti Toffoli (reitora) junto com o coordenador do curso de Medicina Veterinária Prof. Dr. Alexandre Wolf (vice). “As três propostas têm como ponto em comum a manutenção das ações estratégicas da atual gestão, com foco em inovação, valorização da comunidade acadêmica e fortalecimento institucional”, divulgou a FAI em Nota à Imprensa.

Após passar pelo crivo do Conselho Universitário na reunião do dia 5 d maio, a Lista Tríplice – com a ata da reunião e os projetos apresentados pelos candidatos – então será encaminhada ao prefeito José Tiveron (NOVO) já no dia 7 (quarta-feira), que deverá escolher uma das duplas e enviar para concordância dos vereadores na Câmara Municipal.

Somente depois desses procedimentos que serão consumados os nomes dos próximos reitor e vice-reitor da FAI. Apesar de não ter prazo determinado para as manifestações – Executivo e Legislativo –, o novo mandato se inicia no dia 30 de julho de 2025.

Por Folha Regional Adamantina

