Homem morre após colisão entre carro e ônibus com 47 pessoas na SP-294

Um grave acidente ocorrido na tarde deste domingo (4) resultou na morte de um morador de Pacaembu.

Kiyoshi Hirata, de 78 anos, faleceu após o carro que conduzia, um Toyota Yaris, colidir violentamente contra um ônibus de excursão religiosa, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho entre Flórida Paulista e Pacaembu, nas proximidades do Distrito de Alto Irís.



A colisão aconteceu por volta das 12h45 no km 612+850 metros. O veículo de Kiyoshi seguia no sentido Flórida Paulista–Pacaembu quando houve o impacto frontal com o ônibus que vinha no sentido contrário.

Com a força da batida, o Yaris foi completamente destruído. O idoso morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.



Conforme apurado pelo jornalismo Adamantina NET, o irmão da vítima, que estava como passageiro no carro, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao pronto-socorro de Adamantina. De acordo com familiares, ele foi medicado e permanece sob cuidados médicos.

O ônibus envolvido no acidente transportava 46 fiéis e o motorista da cidade de Osvaldo Cruz, que retornavam de um evento religioso realizado em Dracena. Nenhum dos ocupantes do coletivo se feriu.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, profissionais da concessionária Eixo SP e peritos da Polícia Científica atuaram na ocorrência. O corpo de Kiyoshi Hirata foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Adamantina, onde passará por exames.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. (Por: Redação / Fotos: Diego Fernandes – Adamantina NET)