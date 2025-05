Mecânico que ganhou R$ 800 mil no SP Cap planeja ampliar a oficina

No último domingo, Dia das Mães, a sorte sorriu para Marcos Aparecido Simões, um mecânico de 50 anos, da cidade de Adamantina. Ele foi o ganhador do prêmio principal do SP Cap, levando para casa a bolada de R$ 800 mil. A premiação, que tem edições semanais, é conhecida por destinar parte de sua arrecadação ao Hospital de Esperança, o mais importante centro de tratamento oncológico da região.



Ao ser questionado sobre a sensação de ganhar um prêmio tão significativo, Marcos não escondeu a alegria. “Uma grande emoção, uma grande alegria, nesse sorteio especial do Dia das Mães”, relatou. Com o dinheiro, ele planeja investir na oficina mecânica que possui há 15 anos e que representa a principal fonte de renda da família. “Vou estar apoiando a oficina que eu tenho hoje, melhorando as condições dela, com um futuro melhor para os nossos filhos”, afirmou o ganhador.



Solidariedade em destaque

Além dos planos pessoais e profissionais, Marcos Aparecido Simões também fez questão de ressaltar a importância de contribuir com o Hospital de Esperança. “E aí, ajudando o Hospital de Esperança, vamos lá, precisar isso daí, vamos ajudar”, declarou, mostrando que a solidariedade também faz parte de seus projetos. O SP Cap tem um papel fundamental no apoio à instituição, e a conscientização dos compradores sobre essa parceria é um dos seus diferenciais.



Uma vida de trabalho e a realização de um sonho

Marcos tem uma longa trajetória na área automotiva, com 32 anos de profissão, sendo 15 deles dedicados à sua própria oficina. Ele conta que conheceu o SP Cap através das vendas e decidiu tentar a sorte. “Acabei comprando e realizou meu sonho”, comemorou. Casado há 32 anos e pai de um jovem de 17, ele viu a família inteira celebrar a conquista. “Contentíssima, contentíssima”, disse sobre a reação dos familiares.



Mensagem de incentivo

Para aqueles que ainda duvidam da sorte ou não conhecem o trabalho do SP Cap em prol do Hospital de Esperança, Marcos deixa um recado otimista: “Acredite em Deus no primeiro momento, e compre, compre que um dia você chega. Vão acreditar que um dia vem”. A história de Marcos Aparecido Simões reforça como o SP Cap pode transformar vidas, não apenas dos ganhadores, mas também dos pacientes atendidos pelo Hospital de Esperança, graças à contribuição gerada pelas vendas dos títulos de capitalização. (Por: O Imparcial)