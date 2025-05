FAI alcança caixa de R$ 84 milhões após crescimento de 90% nos últimos quase quatro anos, aponta a Reitoria

A Reitoria do Centro Universitário de Adamantina (FAI) comemora um crescimento de 90% no saldo financeiro da Instituição nos últimos quase quatro anos de gestão. O resultado tem possibilitado importantes investimentos em infraestrutura, aquisição de equipamentos e valorização salarial de funcionários e docentes.

Os números são do balanço apresentado pela equipe gestora da Autarquia, que demonstra um salto no caixa institucional de R$ 44 milhões, no segundo semestre de 2021, para aproximadamente R$ 84 milhões até a segunda semana de maio de 2025. “Tivemos três anos consecutivos de superávit financeiro, demonstrando uma governança responsável e o compromisso com o dinheiro público”, avaliou o reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

Com os recursos disponíveis, diversas frentes estão em andamento com o objetivo de modernizar a estrutura da FAI. Entre as ações, destacam-se a pintura completa dos prédios e a nova sinalização do Câmpus II, o reordenamento do estacionamento, a implantação de melhorias em acessibilidade, como faixas elevadas para segurança dos pedestres, além da criação de salas inclusivas para a convivência dos estudantes.

Outra novidade prevista para as próximas semanas é a execução dos projetos das novas fachadas da portaria principal do Câmpus II e da Clínica Veterinária. “Desde o segundo semestre de 2021 até maio de 2025, os investimentos em infraestrutura e aquisição de equipamentos totalizam cerca de R$ 30 milhões. Esses recursos têm promovido a modernização tecnológica e a melhoria contínua da qualidade dos cursos da FAI, com reflexos diretos no ensino, na pesquisa e na extensão”, destacou o reitor.

Aumento salarial

Outro ponto estabelecido para 2025 foi o reajuste salarial de 5,5% para os servidores, já efetuado no pagamento de fevereiro, com retroatividade a janeiro. Além disso, o valor do vale-alimentação foi aumentado de R$ 40 para R$ 45 por dia trabalhado, beneficiando o funcionalismo da FAI.

“Os aumentos salariais e do vale-alimentação, juntamente com o abono natalino de R$ 300, refletem o reconhecimento da importância do funcionalismo da FAI. A gestão tem como objetivo continuar investindo na modernização da infraestrutura, na aquisição de novos equipamentos, na remodelação do Câmpus II e, principalmente, na valorização do servidor”, afirmou o Prof. Dr. Alexandre Teixeira.

Por Daniel Torres – Crédito da foto: Arquivo FAI

