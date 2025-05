FAI pretende abrir Programa de Desligamento Voluntário para funcionários aposentados

Chegou à Câmara Municipal e foi lido durante a sessão ordinária realiza na noite da última segunda-feira (19) o Projeto de Lei nº 025/2025, que propõe a abertura do PDV (Programa de Desligamento Voluntário – PDV na FAI (Centro Universitário de Adamantina).

O objetivo, segundo o texto do PL, é “possibilitar melhor alocação dos recursos humanos e propiciar a modernização da administração”, autorizando assim a “concessão de incentivo financeiro aos empregados aposentados dos quadros de pessoal que manifestarem adesão até o dia 31 de julho de 2025.”

O PDV é destinado somente aos empregados aposentados efetivos submetidos ao Regime Trabalhista (CLT), que precisarão aderir à proposta por meio de requerimento endereçado à Reitoria da Instituição.

“O empregado que aderir ao PDV permanecerá em efetivo exercício até a data da publicação de seu desligamento. A adesão ao PDV torna-se irretratável após a publicação do deferimento do pedido”, informa outro trecho do Projeto de Lei.

O PL agora começa a tramitar na Câmara e, após passar pelas comissões permanentes, será encaminhado para a votação dos vereadores no plenário.

Por Folha Regional Adamantina

.