Acidente na SP-294 mata rapaz de 20 anos

Kaike Aparecido de Oliveira, 20 anos, não resistiu e acabou falecendo na madrugada de hoje, após sofrer um grave acidente.

A colisão do carro em que Kaike estava contra uma contenção de concreto, na SP-294, em Pacaembu, ocorreu na noite de ontem, ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente, devido a gravidade da batida, os ferimentos ocasionaram sua morte.

O corpo de Kaike será velado no Distrito de Alto Íris e sepultado as 16h de hoje, no Cemitério Municipal.