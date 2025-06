RESIDENCIAL RECANTO DOS PÁSSAROS conclui etapa de pavimentação

As obras de infraestrutura do Residencial Recanto dos Pássaros avançam com força total em Adamantina. Após a conclusão das redes de esgoto e galerias de águas pluviais, o empreendimento finalizou agora a etapa de pavimentação asfáltica, consolidando-se como uma das áreas com maior potencial de valorização na cidade.

Localizado entre Adamantina e Lucélia, próximo ao bairro Dorigo e ao Residencial Itália, o loteamento oferece facilidade de acesso, tranquilidade e forte atratividade para moradia ou investimento. Assinado por Rubens Galdino, Arthur Miyamura e Sylvio Bortoletto, o projeto alia infraestrutura de qualidade e localização privilegiada.

Com parcelas acessíveis a partir de R$ 355,75 e entrada reduzida, os interessados podem dividir em até 200 vezes. O plantão de vendas funciona no próprio local. Informações: (18) 99204-2852.

Por Folha Regional Adamantina

