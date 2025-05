Atletas de Adamantina brilham e conquistam cinco ouros em campeonato de capoeira

No último final de semana, a cidade de Junqueirópolis foi palco de um grande evento esportivo e cultural com a realização do Campeonato de Capoeira promovido pela Escola Cultural de Capoeira Axé Ginga, sob a coordenação do Mestre Pestana e do Professor Coyote.

O evento reuniu atletas de 15 municípios das regiões Oeste Paulista e Noroeste do Paraná, sendo uma importante ação de valorização da capoeira e integração regional.

Com caráter solidário, a competição arrecadou 250 quilos de alimentos não perecíveis por meio das inscrições dos participantes. Toda a arrecadação foi destinada ao asilo de Junqueirópolis, reforçando o compromisso social do evento.

Entre os destaques da competição esteve o grupo Estrela da Barra, de Adamantina, que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes. Os capoeiristas da cidade conquistaram cinco medalhas de ouro em diferentes categorias, além de representações na categoria PCD (Pessoas com Deficiência). Confira os premiados:

João Antônio Silva Gutierrez, 14 anos – Categoria Mirim (13 a 15 anos) – 1º lugar

Maria Clara Ramos, 16 anos – Categoria Juvenil (16 a 17 anos) – 1º lugar

Luiz Miguel Cassiano dos Santos, 10 anos – Categoria Infantil (9 a 10 anos) – 1º lugar

Lucas Emanuel Ramos, 8 anos – Categoria Infantil (8 anos) – 1º lugar

Beatriz Rafaela Cardoso, 12 anos, e Maria Vitória, 9 anos – Categoria PCD

O campeonato reafirmou o papel da capoeira como ferramenta de inclusão social, formação cidadã e promoção da cultura brasileira, unindo esporte, solidariedade e valorização das raízes afro-brasileiras.

Por Folha Regional Adamantina

.