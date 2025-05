Adamantina e Flórida Paulista lançam projeto ‘Bom de Nota, Bom de Dança 2025’

Os municípios de Adamantina e Flórida Paulista se preparam para celebrar juntos o lançamento oficial do projeto ‘Bom de Nota, Bom de Dança 2025’, no próximo dia 31 de maio, às 13h, no Anfiteatro Municipal Fernando Paloni, em Adamantina. Aberto ao público e com entrada gratuita, o evento convida a comunidade a prestigiar uma tarde especial de apresentações e celebrações que destacam o protagonismo de crianças e adolescentes da rede pública de ensino.

Idealizado pela Associação Pró-Esporte e Cultura, com patrocínio da Usina Branco Peres e apoio das prefeituras locais, o projeto é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura e oferece 140 vagas gratuitas nos dois municípios: 70 para aulas de balé clássico em Adamantina e 70 para danças urbanas em Flórida Paulista. O público-alvo são estudantes entre 7 e 14 anos, matriculados na rede pública.

Mais do que ensinar dança, o ‘Bom de Nota, Bom de Dança’ promove inclusão, disciplina e desenvolvimento pessoal. Os participantes também recebem materiais e lanches, garantindo não apenas acesso à arte, mas também acolhimento e condições adequadas para o aprendizado.

Além de Adamantina e Flórida Paulista, o projeto também alcança os municípios de Descalvado, Itapeva e Ribeirão Preto, ampliando seu impacto em diferentes regiões do estado de São Paulo.

Com a união entre educação e expressão artística, o projeto reforça o papel transformador da cultura na vida de crianças e adolescentes. A população está convidada a participar e aplaudir o início desta nova jornada.

Por Folha Regional Adamantina

.