Adamantina sedia o 1º Treinão dos Três Tambores neste sábado no Recinto Poliesportivo

Adamantina se prepara para receber, neste sábado, 17 de maio, o 1º Treinão dos Três Tambores, um evento que promete movimentar o Recinto Poliesportivo e atrair competidores, entusiastas do esporte e amantes da cultura rural de toda a região.

A modalidade dos Três Tambores, conhecida por sua velocidade e técnica, ganha espaço e visibilidade com a iniciativa, que tem como objetivo não apenas fomentar o esporte equestre local, mas também promover integração entre os participantes e o fortalecimento das raízes do agronegócio regional.

Além do caráter esportivo, o evento também se destaca pela dimensão solidária. Toda a renda arrecadada será revertida para a Clínica Pai Nosso Lar, instituição que presta apoio e assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa iniciativa reforça o compromisso da organização com causas sociais, aliando entretenimento e responsabilidade comunitária.

Com expectativa de um público expressivo, o 1º Treinão dos Três Tambores tem tudo para se firmar como uma nova tradição no calendário de eventos de Adamantina. A presença de competidores de diferentes níveis, famílias e representantes do setor agropecuário deve transformar o recinto em um ponto de encontro para a valorização da cultura do campo e da solidariedade.

Segundo os organizadores, o evento é uma oportunidade para fortalecer laços entre o meio urbano e rural, celebrando o esporte e a importância econômica e cultural do agro para a região.

A entrada é aberta ao público, e todos estão convidados a prestigiar essa iniciativa inédita que une emoção, talento e compromisso social.

Por Folha Regional Adamantina

