Restaurante é atingido por incêndio em Adamantina

Populares relataram explosões e barulhos; ocorrência segue em andamento



Um restaurante localizado na Rua Osvaldo Cruz, nas proximidades da agência do Sicredi, em Adamantina, foi atingido por um incêndio na manhã de hoje (15). A ocorrência mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros e demais serviços de emergência, que permanecem no local combatendo as chamas e avaliando os danos.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Adamantina NET, populares ouviram explosões e sons vindos da direção do imóvel. A intensidade do fogo e a presença de fumaça densa chamaram a atenção de quem passava pela região.



Imagens enviadas à nossa redação mostram uma intensa movimentação em frente ao estabelecimento, com a presença de caminhões auto tanque dos bombeiros, ambulâncias e viaturas de apoio. A área foi parcialmente isolada para garantir a segurança da população e facilitar o trabalho das equipes.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, causas do incêndio ou extensão dos danos. A Defesa Civil também acompanha a situação.

Nossa equipe segue no local e novas atualizações serão publicadas assim que disponíveis.