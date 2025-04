Voleibol Masculino da Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente é campeã no Inter Polo dos Jogos Escolares 2025

A Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente de Adamantina sagrou-se campeã no vôlei masculino dos Jogos Escolares 2025 na final Inter Polo.

Com essa conquista a Etec Prof Eudécio Luiz Vicente de Adamantina, representará a escola na fase regional em Presidente Pudente, onde disputará uma vaga para final estadual na cidade de Praia Grande, representando a Região do Oeste Paulista.

A direção da Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente através das redes sociais fez um agradecimento especial, ao Prof. Rildo José de Souza Araújo, treinador das equipes, por seu empenho e dedicação de sempre.

Foi ressaltado que para que este êxito fosse alcançado, a Etec contou com uma grande estrutura, desde materiais esportivos, alimentação, apoio constante do diretor Prof. Serginho, do Assistente Técnico Administrativo Prof. Pieretti, dos coordenadores, professores e funcionários.

“Parabéns a todos os alunos esportistas da Etec Eudécio Luiz Vicente, que estiveram participando dos Jogos Escolares e nos representando tão bem neste início de 2025”, afirmou a direção escolar.

Da Redação (Com informações da Etec Prof Eudécio Luiz Vicente)

