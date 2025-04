ARTIGO: Província e “carapuças” deste novo tempo novo…

“Esta obra entrará para os anais e menstruais de Sucupira e do país.” (Odorico Paraguaçu)

“Como diria Odorico Paraguaçu: pondo de lado os entretantos e indo direto aos finalmentes, deixemos o pratrasmente e vamos ao prafrentemente.” (Flavio Rabello)

By seb@r.

Faz alguns anos, escrevi dois artigos sobre o tema “Carapuças provincianas”, tendo em vista que era quase sempre a mesma coisa, ou seja, muitos LEITORES/AS daquele outro tempo deste tempo, acabavam VESTINDO isto ou aquilo que estava neste ou naquele ARTIGO…

Parece que tal DESENCONTRO com a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, isso é, escrever isto ou aquilo, ainda, usando e abusando das IRONIAS com PERSONAGENS da ficção e até mesmo da REALIDADE, estão CUTUCANDO a IMAGINAÇÃO das denominadas MENTES MEDÍOCRES desta SUCUPIRA PROVINCIANA…

Porém, como sempre, cada qual com suas NEUROSES PESSOAIS frente ao CENÁRIO ATUAL, ainda mais em tempo de BOZZONAROS/AS, bem como, dos/as PATRIOTÁRIOS/AS de sempre…

Por isso, faz-se necessário estar sempre em ESTADO DE ALERTA com o tal do NOVO (sic), todavia, como diz aquele velho dito popular, TODO CUIDADO É POUCO…

O mais interessante é perceber como tais PERSONAGENS vestem tais CARAPUÇAS como se fossem DONAS disto ou daquilo, haja vista que o REI ESTÁ NU, também, pode ser a RAINHA…

Neste CONTEXTO PLURAL para todos os lados de um mesmo lado, encontra-se o SINGULAR travestido de PERSONALISMO para a MAIORIA dos/as ditos/as CUJOS/AS…

Portanto, aqueles/as que estão desenvolvendo atividades em nível COMUNITÁRIO em cargos ou funções PÚBLICAS, de um jeito ou de outro, estão nesta VITRINE para serem CRITICADOS/AS, todavia, depende sempre de quem está com os OLHOS ABERTOS para uma aproximação com tais DESENCONTROS PROVINCIANOS…

Também, fiquei muito interessado em NOVELAS DO PASSADO, as mesmas proporcionam muitos OLHARES sobre um mesmo OLHAR sobre uma tal PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Como tudo está no FAZ DE CONTA, entendo que as IRONIAS são MARCAS mais do que REGISTRADAS para registrar tais OCASOS DE UM TALVEZ, se possível, com um PONTO QUASE FINAL…

Além do MAIS em meio ao tudo de MENOS, como disse uma vez um LEITOR, a saber: “seb@r escreve para uma minoria, ou seja, apenas alguns entendem seus artigos…”

Que a PROVÍNCIA que está em VOCÊ, possa ser a SUCUPIRA que está do meu lado…

Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

