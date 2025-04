Voleibol da Selar/Capaz/FAI teve jornada esportiva em competições regionais

Em jornada esportiva válida pelas as competições das LIVEA (Liga de Voleibol Entre Amigos de Presidente Epitácio), Liga Barros de Voleibol de Inúbia Paulista e Super Copa Paulista de Voleibol, as equipes da Selar Adamantina/ Capaz/FAI de Voleibol Feminino Sub 14, 16 e 18 e Masculino 16 e 18, entraram em quadra nos dias 25, 26 e 27 obtendo os seguintes resultados, confira:

MIRANDÓPOLIS

Na sexta-feira (25) pela LIVEA no Ginásio de Esportes de Mirandópolis, categoria mirim feminino Sub-14, Adamantina venceu as donas da casa por 03 sets 01

TUPI PAULISTA

No sábado (26) as equipes de Adamantina jogaram no Ginásio de Esportes de Tupi Paulista, pela Liga Barros de Inúbia Paulista e tiveram os seguintes resultados:

-Sub – 14 – B Adamantina 02 x 01- São João do Pau D”lho

-Sub -14 – B Adamantina 01 x 02 -Panorama

-Sub – 16 – Feminino Adamantina 02 x 01 Tupi Paulista

-Sub – 16- Feminino Adamantina 02 x 01 Paulicéia

-Sub -18 – feminino Adamantina 02 x 00 Tupi Paulista

Sub – 18 – Masculino Adamantina 02 x 01 Tupi Paulista

ADAMANTINA

No domingo (27), os jogos realizados no Centro Esportivo Prof. Carlos Santana Bueno (Ginásio do Navarro), em Adamantina pela Super Copa Paulista de Voleibol teve os seguintes resultados:

-Sub- 18 – Feminino Adamantina 02 x 00 Osvaldo Cruz

-Sub – 16 – Masculino Adamantina 02 x 00 Lucélia

-Sub – 18 – Masculino Adamantina 02 x 00 Lucélia

-Sub – 18 – Masculino Adamantina 02 x00 Paraguaçu Paulista

COMISSÃO TÉCNICA

As equipes adamantinenses, tem a coordenação da comissão técnica com Pedro Milanesi (Técnico), Larissa Trindade e Herbert (Auxiliares)

Por: Jair Kbça

.