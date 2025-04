Deputado Ricardo Salles confirma pré-candidatura a senador em evento da ADNAP em Adamantina

A Associação Direita da Nova Alta Paulista (ADNAP) realizou um encontro regional na Casa do Advogado, em Adamantina, com a presença do Deputado Federal pelo partido NOVO, Ricardo Salles.

O encontro marcou o primeiro grande evento da ADNAP em 2025 e reuniu lideranças de toda a Nova Alta Paulista, incluindo prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 22 municípios da região. Estiveram presentes como os prefeitos José Tiveron (Adamantina), José Andriotti (Flórida Paulista), Ricardo Watanabe (Mariápolis) e Beto Pires (Sagres), Graziela (Rinópolis) além dos vice-prefeitos Lucia Haga (Adamantina), Jaime (Dracena), Gabriel (Paulicéia) e Edgar Pereira (Inúbia Paulista). Também marcaram presença vereadores de diversas cidades, incluindo Osvaldo Cruz, Dracena, Parapuã, Adamantina, Caiabú, Pracinha e Salmourão.

Representantes de municípios como Adamantina, Bastos, Caiabú, Dracena, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Junqueirópolis, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Panorama, Paulicéia, Pacaembu, Parapuã, Pracinha, Rinópolis, Sagres, Salmourão, Tupã e Marília também estiveram presentes.

Durante a programação, foram discutidos temas como o fortalecimento da direita na região, o atual cenário político e as estratégias para as eleições de 2026.

Ainda o deputado federal Ricardo Salles (NOVO) confirmou oficialmente sua pré-candidatura ao Senado em 2026 durante o evento ADNAP em Adamantina. Ele que vestiu a camisa da ADNAP durante o evento, reforçou o compromisso com a região.

Após o evento em Adamantina, Ricardo Salles também participou de uma reunião organizada pela ADNAP na sede da Cooperativa CASUL, em Parapuã.

Lideranças locais também manifestaram interesse em expandir a atuação da ADNAP, com a criação de novos núcleos em outras cidades. O sucesso do encontro reforçou o projeto da ADNAP de ampliar a organização e a representatividade política da direita na Nova Alta Paulista.

Por Folha Regional Adamantina

