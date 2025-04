Prefeitura de Adamantina informa que queda nas receitas resulta na suspensão de novo reajuste para servidores

A Prefeitura de Adamantina informou que em virtude de um déficit de R$ 3.332.031,45, o novo reajuste anteriormente informado não será concedido neste momento. No entanto, no mês de fevereiro, que foi creditado em março, os servidores receberam o montante de 5,5% de revisão salarial e, ainda, revisão no vale alimentação que passou de 28 para 33 reais por dia.

Conforme levantamento da Secretaria de Finanças e Administração, até março deste ano, a previsão de receita para o tesouro era de R$ 40.289.616,01, porém, o município arrecadou R$ 36.957.584,56, gerando um déficit de R$ 3.332.031,45.

“Além disso, considerando todas as receitas previstas, a perda de receita foi de R$ 4.055.598,09. Contudo, a queda na receita é proveniente da redução de repasses do Governos Estadual e Federal ao município”, ressaltou a Prefeitura.

Essa redução, de acordo com a Prefeitura, tem impacto sobre a capacidade do município de promover ajustes na folha salarial, visto que o crescimento das despesas com pessoal já se aproxima dos limites prudenciais estabelecidos pela legislação.

Atualmente, o índice da Receita Corrente Líquida com a folha de pagamento é de 42,43% e tende a crescer, chegando a 50,41% até o fim do ano.

Outro fator que impacta nas receitas do município são as projeções para 2026, especialmente devido à redução do Imposto de Renda retido sobre os salários dos servidores, o que representará uma queda de aproximadamente R$ 7,7 milhões.

Por Folha Regional Adamantina

