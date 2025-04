Fonoaudióloga de Adamantina participa do Encontro Internacional de Audiologia, em Recife

A fonoaudióloga Anna Caroline S. O. Gasparini, diretora do Centro Auditivo Gasparini, participou entre os dias 9 e 12 de abril do EIA (Encontro Internacional de Audiologia) 2025, realizado na cidade de Recife (PE). Considerado um dos principais eventos da área no Brasil, o EIA reú-ne especialistas nacionais e internacionais para discutir avanços científicos, tecnológicos e clínicos da fonoaudiologia, promovendo atualização profissional e troca de experiências.

Com título de mestre em Fonoaudiologia e especialista em Audiologia, Anna Caroline marcou presença em uma programação científica intensa, que abordou temas relevantes para o aprimoramento da prática clínica. Durante o congresso, ela participou do minicurso “Diagnóstico Audiológico Infantil: Avaliação Comportamental e Eletrofisiológica”, que trouxe orienta-ções sobre os cuidados e métodos mais eficazes para identificar precocemente alterações auditivas em crianças, etapa essencial para o desenvolvimento adequado da linguagem e da comunicação.

Além do minicurso, a fonoaudióloga acompanhou diversas palestras, painéis e mesasredondas que discutiram temas como cognição e envelhecimento, com enfoque nos impactos da perda auditiva nas funções cognitivas dos idosos; os desafios da avaliação audiológica básica e a importância da precisão no diagnóstico; e os mecanismos do sistema auditivo eferente e suas implicações clínicas. Também foram abordados temas como a perda auditiva unilateral e suas estratégias de reabilitação, a importância da audição na infância e a detecção precoce de alterações auditivas, além de discussões sobre o processo multidisciplinar na avaliação e tratamento do zumbido, que envolve fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas e psicólogos.

Anna Caroline também integrou mesas-redondas sobre a seleção e adaptação de aparelhos auditivos (AASI) em adultos e idosos, assunto especialmente importante diante do aumento da longevidade da população. Para ela, participar de eventos como o EIA é uma forma de manter-se atualizada com as melhores práticas e evidências científicas, garantindo um atendimento clínico mais seguro, ético e eficaz aos pacientes.

“A participação no evento também trouxe visibilidade para o Centro Auditivo Gasparini e para a cidade de Adamantina, reafirmando nosso compromisso com a excelência, a atualização contínua e o cuidado humanizado com a saúde auditiva da nossa população”, destaca.

Por Folha Regional Adamantina

