Adamantina retoma aulas gratuitas de capoeira nos bairros Jardim Brasil e Bela Vista

Atendendo a um antigo pedido de pais e crianças da comunidade, a Prefeitura de Adamantina anunciou a retomada das aulas gratuitas de capoeira nos bairros Jardim Brasil e Bela Vista. A atividade, que agora passa a ser conduzida pela Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (Selar), visa oferecer uma alternativa saudável de lazer, cultura e esporte para crianças da cidade.

As aulas serão realizadas semanalmente em dois centros comunitários. Às terças-feiras, a prática acontece no Centro Comunitário do Jardim Brasil, às 19h30. Já às quartas-feiras, no mesmo horário, será a vez do Centro Comunitário do bairro Bela Vista receber os participantes.

Segundo o secretário municipal Esportes, Lazer e Recreação, Xandy, a decisão de retomar a atividade partiu de um contato direto com os moradores e de uma visita recente ao projeto. Ele garantiu que a administração municipal está comprometida em apoiar iniciativas que promovam o bem-estar e o desenvolvimento das crianças por meio do esporte.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron também comentou a volta da capoeira como parte do calendário esportivo do município. “Estamos felizes com a oportunidade que a Selar está oferecendo às crianças de Adamantina. A capoeira é uma excelente ferramenta da cultura, es-porte, educação e segurança pública”, destacou o chefe do Executivo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente com a professora Suelen Rocha, responsável pelas aulas. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (18) 99726-8677.

Por Folha Regional Adamantina

