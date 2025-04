Torneio do Trabalhador de Adamantina acontece nesta quinta-feira no Estádio Municipal

Com 32 Classes de Trabalhadores e participação de 16 equipes, a Selar (Secretária de Esportes Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina, coordenada pelo secretário de esportes Luís Alexandre Hagui “Xandy” e o diretor Luciano Netto, organiza nesta quinta-feira (1º), o tradicional o evento esportivo do município, a 62ª Edição do Torneio Liberdade em comemoração ao Dia do Trabalho, comemorado dia 1º de Maio.

As partidas da competição esportiva, acontecerão no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina, com início previsto para às 8h00.

TABELA DOS JOGOS

1° Jogo – 8h15: Barbeiros / Entregadores x Gestores/ Supervisores

2° Jogo – 8h30: Agrônomos/Pecuarista x Vidraçeiros/Vendedores

3° Jogo – 9h00: Industriários/ Comerciários x Administradores /Professores

4° Jogo – 9h30: Moto Boys/ Encanadores x Balconista /Eletrecista

5° Jogo – 10h00: Motorista /Office Boys x Marketing/Agente Hospitalar

6° Jogo – 10h30: Repositores/Pacoteiros x Digotalizadores/ TI

7° Jogo – 11h00: Serventuário da Justiça /Advogados x Mecânicos/ Serviços Gerais

8° Jogo – 11h30: Marceneiros/ Carpinteiros x Pintores/ Pedreiros.

DESDE 1962 COM JOSÉ MÁRIO IDEALIZADOR

O Torneio da Liberdade foi idealizado pelo jornalista e radialista José Mario Toffoli (Grupo Jóia de comunicação), em 1962, com o objetivo de incentivar o esporte e, unir os funcionários de diversas empresas e classes trabalhistas de Adamantina, em uma confraternização esportiva.

Por: Jair Kbça

.