Voleibol da SELAR/Adamantina vencem nas competições da LIGA e LIVEA

As equipes da SELAR/ Adamantina/ FAI de Voleibol masculino e feminino, Sub-14 e Sub-21, conquistaram bons resultados em duelos pelas competições da Liga Super Copa Paulista e Livea (Liga de Voleibol Entre Amigos de Presidente Epitácio).

FEMININO SUB-14

No sábado (12) pela Liga Super Copa Paulista com jogo em Osvaldo Cruz, a equipe da SELAR / Adamantina/ FAI derrotou por 2 sets o SECEL/ Lucélia.

ADAMANTINA

No domingo (13), no Centro Esportivo Prof. Carlos Santana Bueno (Ginásio da Escola Navarro de Andrade) pela LIVEA enfrentando Andradina, as equipes da SELAR/ Adamantina/ FAI, Sub-14 Feminino e Sub-21 Masculino venceram os jogos pelo mesmo placar sendo 3 sets 0.

COMISSÃO TÉCNICA

As equipes adamantinenses têm a comissão técnica formada por Pedro Milanesi (Técnico) e Larrisa Trindade (Auxiliar).

Por: Jair Kbça

