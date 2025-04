Vereadores propõem realização de estudo técnico para averiguar condições das pontes do município

Com a apresentação da Indicação nº 153/25 no plenário da Câmara Municipal), , durante a sessão ordinária de segunda-feira (7), um grupo de vereadores solicitou que a Secretaria Municipal de Planejamento promova um estudo técnico sobre as condições das pontes localizadas no entorno da cidade.

A iniciativa considera a importância dessas passagens para o deslocamento de moradores da zona rural, transporte escolar, escoamento da produção agrícola e acesso a diferentes bairros. “Permitirá identificar possíveis desgastes, danos estruturais e demais necessidades de reparo, contribuindo para a prevenção de acidentes, o planejamento de investimentos e a melhoria da infraestrutura”.

Além do levantamento, os autores pontaram a necessidade de sejam adotadas medidas de manutenção preventiva e corretiva, a partir da demanda constatada em cada estrutura. “Que sejam tomadas as providências para a avaliação e manutenção sistemática das pontes, assegurando o bem-estar da população e a conservação do patrimônio público”.

Seguindo o trâmite legislativo, a Indicação foi enviada ao Poder Executivo para a possível tomada das providências propostas.

Por Folha Regional Adamantina