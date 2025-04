Padre Quinzinho ressalta a importância da profunda vivência espiritual do Mistério Pascal

Como nestes dias os cristãos celebram a Semana Santa, momento de reviver a Paixão e Morte de Cristo, a TV Folha Regional entrevistou na manha de segunda-feira (14) o pároco da Paróquia São Francisco de Assis de Adamantina, Pe. Paulo Joaquim de Sou-za, conhecido pela comunidade católica como padre Quinzinho.

“Nós estamos celebrando o Mistério Pascal. É um tempo de profunda vivência espiri-tual dos últimos acontecimentos da vida de Jesus, desde o Domingo de Ramos e a sua entrada/acolhida como o Rei Messias, o Novo Davi, aquele que vem para governar e salvar o seu povo, até a última Ceia, a crucificação e a vitória sobre a morte, que é a ressurreição no Domingo de Páscoa”, ressalta o sacerdote.

Aproveitando a oportunidade de falar com os fiéis, padre Quinzinho apresentou a pro-gramação preparada para a Semana Santa na Paróquia: no Sábado Santo tem a Vigília Pascal e Celebração da Luz: 20h – Início com a Bênção do Fogo e Preparação do Círio, Proclamação da Páscoa, Liturgia da Palavra, Bênção da Água Batismal, Liturgia Euca-rística; No Domingo de Páscoa (20 de abril) haverá a Missa da Ressurreição do Senhor, às 9h30.

Inaugurada no dia 24 de maio de 2019, o sacerdote lembrou também que a Paróquia está próxima de completar seis anos. Atualmente, além do Jardim Adamantina, a co-munidade de São Francisco de Assis é formada pelos moradores dos bairros Jardim Primaveras, Residencial Rio Branco, Parque Universitário, Residencial Monte Alegre, além do Tucuruvi e da Lagoa Seca.

A entrevista completa está disponível nas plataformas digitais do Jornal Folha Regional (YouTube e Facebook) e no portal adamantinanet.com.br (TV).

Por Folha Regional Adamantina