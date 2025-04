Encerrado prazo para ‘candidaturas’ à Reitoria da FAI; Prof. Dr. Alexandre e Prof. Dr. Wendel protocolam projeto

Com base na Resolução CONSU nº 02/2025, foi encerrado às 17h do da última quarta-feira (16 de abril) o prazo para envio do projeto de gestão administrativa e acadêmica – via e-mail – àqueles que pretendiam concorrer à Reitoria da FAI (Centro Universitário de Adamantina). O atual em vigência termina no dia 30 de junho deste ano.

Poderiam pleitear os cargos, de acordo com a normativa, somente professores doutores concursados com, no mínimo, cinco anos de docência na Instituição.

A reportagem do Jornal Folha Regional obteve a informação de que os atuais ocupantes dos postos – Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza (reitor) e Prof. Dr. Wendel Cleber Soares (vice-reitor) – protocolaram o projeto em busca da ‘reeleição’.

Devido ao ponto facultativo na FAI na quinta-feira (17) e o feriado prolongado até segunda-feira (21), a divulgação oficial das chapas que efetivaram a ‘candidatura’ será conhecida somente na terça-feira (22), conforme as datas previstas na Resolução do Conselho Universitário.

Após serem definidos aqueles pretendentes aptos a reitor e vice-reitor, será elaborada uma lista tríplice para a votação dos membros do o CONSU, cuja reunião está marcada para o dia 5 de maio, às 9h, no Campus I.

“A votação será individual e secreta, e cada conselheiro poderá votar em apenas uma chapa. Caso o número de chapas seja inferior a três, o Conselho realizará nova votação para completar a lista com nomes entre os docentes que preencham os requisitos. A lista tríplice será então encaminhada ao Prefeito Municipal no dia 07 de maio de 2025, juntamente com a ata da reunião e os projetos apresentados. Caberá ao chefe do Executivo escolher, entre os nomes da lista, o próximo Reitor da FAI. A nova gestão assumirá oficialmente em 01 de julho de 2025”, estabelece a Resolução.

Por Folha Regional Adamantina

