Torneio da Liberdade está com inscrições abertas até quinta-feira (17)

Estão abertas até quinta-feira (17), as inscrições para a 62ª edição do Torneio da Liberdade “Dia do Trabalhador”. Os interessados devem de forma presencial procurar a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR) para efetivar a participação. No entanto, serão inscritos apenas 16 times. O tradicional torneio será disputado no dia 1º de maio no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo.

Para este ano, o regulamento da competição prevê que só poderão disputar o torneio dois nomes por classe trabalhista, o jogador que foi participar da competição deve trabalhar em Adamantina e os atletas que trabalham em Adamantina, mas moram em outra cidade deverão comprovar o vínculo trabalhista por meio da carteira de trabalho.

A competição é realizada desde 1964 e idealizada pelo radialista José Mário Toffoli. O objetivo do torneio é incentivar e unir os funcionários de diversas empresas de Adamantina para uma confraternização esportiva.

Por Jornalista Natacha Dominato

