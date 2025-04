Adamantina recebe técnico da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado para avaliação da qualidade do leite entregue por meio do Programa Viva Leite

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que o município recebeu na manhã de ontem (14), a visita do técnico de monitoramento de qualidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado para avaliação da qualidade do leite que é entregue por meio do Programa Viva Leite.

Durante a visita, o técnico realizou a verificação das condições do veículo responsável pela entrega do leite que realiza o trajeto entre a cidade de Dracena e Adamantina às segundas e quartas-feiras.

Conforme a avaliação, ficou constatado que tanto a estrutura quanto a temperatura do caminhão estavam em conformidade com os padrões estabelecidos pelo Plano do Programa Vivaleite.

Além disso, o profissional ainda esteve na unidade básica de saúde localizada no bairro Dorigo para verificar a condição do freezer existente no local. O técnico observou que o freezer funciona de maneira adequada, mantendo a temperatura correta para o armazenamento do produto.

Todas as unidades participantes do Programa Viva Leite seguem os mesmos procedimentos tanto de armazenamento quanto de controle de temperatura.

Por Jornalista Natacha Dominato