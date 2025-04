Término da construção da sede da OAB Adamantina está previsto para agosto

O conceito do cooperativismo tem como base a constatação de que a cooperação – ação de fazer as coisas junto com outras pessoas ou encontrar soluções para problemas ou objetivos comuns que interessavam a um determinado grupo – acrescentava como um todo. Essa é a verdadeira ideologia cooperativista.

No entanto, para tornar sólida essa ideologia, é preciso um instrumento prático fundamental: a cooperativa em si. E, para tornar-se permanente, esse grupo de pessoas que formam a cooperativa tem que alcançar resultados econômicos, efetivamente positivos e válidos.

Baseado nesses fundamentos, em 4 de abril de 1965, 23 agricultores, liderados pelo também agricultor Mário Matsuda, plantaram a semente que deu vida à Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina (Camda), na cidade do mesmo nome, na alta paulista do Estado de São Paulo.

E em comemoração aos 60 anos de fundação da Camda, também no dia 4 de abril, no clube de campo ocorreu uma solenidade comemorativa alusiva a data. Na ocasião, cerca de 200 convidados – entre autoridades, conselheiros, fornecedores – compareceram para este evento.

“É com alegria e emoção imensa que comemoramos este marco em chegar em uma empresa com 60 anos através de muita dedicação, trabalho e união. Trilhamos um caminho de construção e solidez e hoje festejamos esta data com orgulho e com a grandeza que tem a Cam-da. Estou emocionado e satisfeito por fazer parte desta história e de ter chegado até aqui”, explanou Waldomiro Teixeira de Carvalho Junior, diretor presidente da Camda.

Após a abertura oficial e composição da mesa com as autoridades presentes, além das ho-menagens do dia – ao Max Scaglione (representando os fornecedores) e Takeshi Matsuda (em nome dos fundadores da Camda) – teve a palavra, como representante do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o secretário de Agricultura e Abastecimento SP, Guilherme Piai. “Realmente é emocionante, 60 anos de história, luta e dedicação; uma coo-perativa de extrema credibilidade que eu tenho orgulho de ser cooperado. A Camda é uma potência e orgulho do nosso país e que venham mais 60 anos de prosperidade”, apontou Guilherme Piai.

Antes do encerramento com o brinde junto aos presentes, o diretor presidente da Camda, disse em seu discurso final: “Nesses 60 anos, enfrentamos desafios, superamos crises e cele-bramos muitas vitórias. Mas o que nos move não é apenas o passado que construímos, mas o futuro que estamos preparando. Temos a certeza de que os próximos capítulos dessa histó-ria serão ainda mais promissores, porque contamos com o que há de mais valioso: pessoas comprometidas, cooperados engajados e uma equipe que não mede esforços para fazer o melhor para o agronegócio brasileiro, auxiliando a levar o desenvolvimento a todas as comu-nidades que estamos presentes.”

“Desejo que a Camda tenha ainda muitos anos nesta trajetória de sucesso, sempre junto ao cooperado”, finalizou Waldomiro.