Curso gratuito de hambúrguer artesanal abre portas para afroempreendedores em Adamantina

O Sebrae, em parceria com a Casa SP Afro Brasil de Adamantina, iniciou na noite de ontem (4) um curso gratuito e presencial de preparo e comercialização de hambúrguer artesanal, voltado exclusivamente para pessoas negras (pretos e pardos). A iniciativa tem como foco incentivar o afroempreendedorismo, promovendo geração de renda, autonomia e novas oportunidades de negócio.

Com o tema “Prepare e Venda Hambúrguer Artesanal”, a capacitação segue até o dia 15 de maio, sempre das 18h às 22h, sendo realizada na cozinha do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Alameda Armando Sales de Oliveira, nº 51.

A ação reforça o compromisso das instituições com o fortalecimento do empreendedorismo local, reconhecendo o potencial transformador da inclusão produtiva e da valorização da diversidade. Por meio da qualificação profissional, o curso busca desenvolver competências técnicas e estimular a criação ou ampliação de iniciativas no setor alimentício.

A proposta também contribui para ampliar o acesso à formação e incentivar o protagonismo de empreendedores, fortalecendo a economia local e promovendo oportunidades mais inclusivas e sustentáveis.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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