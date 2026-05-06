Adamantina é finalista em duas categorias do Prêmio Brasil de Gestão Pública na Expo GovBrasil 2026

O município de Adamantina foi selecionado como finalista em duas categorias da 4ª. Edição do Prêmio Brasil de Gestão Pública, promovido durante a Expo GovBrasil 2026, um dos principais encontros nacionais voltados à inovação e ao aprimoramento da administração pública.

A premiação reconhece iniciativas que se destacam pela eficiência, inovação e impacto social na gestão pública. Adamantina figura entre os cinco finalistas em duas categorias estratégicas, evidenciando o compromisso do município com políticas públicas estruturantes e orientadas a resultados.

A cerimônia oficial de premiação será realizada no dia 26 de maio de 2026, às 18h, no Transamerica Expo Center, reunindo lideranças públicas, especialistas e instituições de todo o país.

Finalista na categoria: Impacto Social, Inclusão e Políticas Públicas Estruturantes

Operação Rondon Paraná

Instituição: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná

Programa Mulheres Empreendedoras de Adamantina

Instituição: Prefeitura do Município de Adamantina

Gestão para Redução da Pobreza

Instituição: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Concurso de Inovação – Bengalas Inteligentes

Instituição: Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial do Paraná, ABDI e SEDEF

Modelo de Inclusão da Diversidade e Equidade

Instituição: Rede Equidade – Coordenação Senado Federal

O município concorre com o projeto Programa Mulheres Empreendedoras de Adamantina, iniciativa que se consolidou como política pública voltada à promoção do empreendedorismo feminino, geração de renda e fortalecimento da autonomia econômica das mulheres.

Estruturado a partir de legislação municipal que instituiu a Feira da Mulher Empreendedora, o programa reúne atualmente 241 mulheres cadastradas, atuantes em diversos segmentos econômicos. A iniciativa promove visibilidade, acesso ao mercado e fortalecimento de redes de colaboração, contribuindo para a redução de desigualdades e o desenvolvimento econômico local.

Finalista na categoria: Sustentabilidade, Meio Ambiente, ESG e Carbono Neutro

Programa Adamantina Compostagem Cidadã

Instituição: Prefeitura do Município de Adamantina

Programa de Sustentabilidade para Infraestrutura Regulada – PSI da ANTT

Instituição: Agência Nacional de Transportes Terrestres

FINACLIMA-SP

Instituição: Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo

Recicla São José

Instituição: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

TI Verde: Sustentabilidade e Inovação no TCE-PE

Instituição: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Adamantina também é destaque com o Programa Adamantina Compostagem Cidadã (PACC), que transforma a gestão de resíduos orgânicos por meio da implementação de um modelo de economia circular territorial.

A iniciativa converte passivos ambientais em ativos produtivos, com a produção anual de composto orgânico distribuído a agricultores familiares. O programa fortalece a agricultura sustentável, reduz custos de produção, amplia a produtividade e contribui para a mitigação de impactos ambientais, além de promover educação ambiental e engajamento social.

Reconhecimento nacional e fortalecimento da gestão pública

A Expo GovBrasil reúne experiências, soluções e debates estratégicos voltados à modernização do Estado, abordando temas como governança, inovação, sustentabilidade e impacto social.

Estar entre os finalistas do Prêmio Brasil de Gestão Pública reforça o protagonismo de Adamantina no cenário nacional, destacando iniciativas que integram desenvolvimento econômico, inclusão social e sustentabilidade.

A participação no evento representa uma oportunidade de troca de experiências, fortalecimento institucional e reconhecimento das boas práticas desenvolvidas no município.

A Prefeitura de Adamantina destaca que o resultado é fruto do trabalho integrado das equipes técnicas, do planejamento estratégico e do compromisso contínuo com políticas públicas que geram impacto positivo na vida da população.

Por COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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