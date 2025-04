FUNDO DO BAÚ DO ESPORTE ADAMANTINENSE

Na sua segunda participação na competição de categorias menores, a 5ª edição da Copa AMNAP de Futebol de Campo de Categorias de Base, organizada pela Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia, as equipes da Academia de Futebol DG Sport de Adamantina, Sub 11, Sub 13 e Sub 15 em jornada esportiva com adversários diferente e confrontos difícil, estiveram em campo no sábado (5) em Bastos e no domingo (6) em Lucélia, medindo força com as equipes anfitriões.

BASTOS

No sábado (5) no campo do Jardim Esplanada em Bastos os resultados foram os seguintes.

SUB-11: DG Sports /Adamantina 3 x 1 -Bastos

Gols: Arthur Camacho (2) e Joãozinho

SUB-13: DG Sports/ Adamantina 2 x 0 Bastos

Gols: Miguel Rangel e Joaquim Follman

SUB-15: DG Sports / Adamantina 2 x 2 BASTOS

Gols: Bruno e Luiz Henrique

LUCÉLIA

No domingo (6) as equipes adamantinenses se apresentaram no campo ao lado do Ginásio de Esportes e enfrentaram as equipes lucelienses.

SUB-11: DG Sports / Adamantina 2 x 1 Lucelia

Gols: Arthur Camacho e Joãozinho

SUB-13: DG Sports/ Adamantina 0 x 4 Lucelia

SUB-15: DG Sports/ Adamantina 1 x 4 Lucelia

Gol: Manrique

COMISSÃO TÉCNICA

A comissão técnica da Academia de Futebol DG Sport /Adamantina, é formada por Luan Guerra, Dagoberto Pereira (Treinadores) e Eduardo Martines (auxiliar).

APOIO

Marcos Camacho /Patrícia Marchiotti /Agri Dog Rações /Clínica Odontológica A5 Implantes

-Na foto, o bom jogador Arthur Camacho, que foi o destaque dos jogos com 3 gols em dois jogos.