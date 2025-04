Ação de Vacinação Antirrábica será realizada neste sábado (12) em Adamantina

Sábado (12), das 9h às 15h, a Prefeitura de Adamantina, por meio do Departamento de Controle de Vetores, fará a ação de vacinação antirrábica no Centro Comunitário do Jardim dos Poetas. No entanto, será realizada a aplicação de 200 doses do imunizante, pois é a quantidade de vacinas que são enviadas pelo estado ao município.

Devido a quantidade limitada, os donos de cães e gatos que que moram nos bairros Estância Dorigo; Jardim dos Poetas; Jardim Bela Vista; Jardim Bandeirantes; Residencial Montagnoli; Residencial Itália I e II poderão levar o pet para receber a dose do imunizante devem fazer a retirada da as senha na Unidade Básica de Saúde da Estância Dorigo até sexta-feira (11), às 16h.

O Centro Comunitário do Jardim dos Poetas está localizado na Rua Oswald de Andrade, sn, esquina com a rua Casemiro de Abreu no Jardim dos Poetas. A ação será realizada novamente na região no dia 17 de maio em virtude da quantidade de animais existente na área e do montante de vacinas que é destinado ao município pelo estado.