Nova diretoria do COMTUR assume com desafio de fortalecer o turismo em Adamantina

O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Adamantina está iniciando um novo ciclo com a eleição de sua nova diretoria, que tem como missão impulsionar o turismo local e conscientizar a população sobre a importância do setor para o desenvolvimento econômico da cidade.

A presidência do conselho agora está sob liderança de Lúcia Prado, tendo José Aurélio Peretti como vice-presidente e Stefano Roberto Silveira Junior, como secretário. Com uma abordagem consultiva, deliberativa e participativa, o COMTUR busca ampliar o reconhecimento do município como destino turístico, promovendo ações voltadas para o turismo rural, de negócios e eventos.

Recentemente, Lúcia Prado e João Cesar Prado (João Grandão), assessor do deputado estadual Sebastião Santos, participaram de uma reunião com Valdemir Santos, Diretor Regional de Turismo de Presidente Prudente, para entender melhor as políticas públicas voltadas ao turismo no estado de São Paulo, sob coordenação do Secretário Estadual, Roberto de Lucena.

O desafio principal do COMTUR é fortalecer a percepção da população local sobre Adamantina como cidade turística. O município é reconhecido pelo governo estadual como Município de Interesse Turístico (MIT), um status concedido a apenas 140 dos 645 municípios paulistas. No entanto, segundo Lúcia Prado, ainda há um longo caminho a percorrer para que os próprios moradores valorizem as riquezas da cidade, incluindo museu, praças, parques e área rural.

“Precisamos que Adamantina enxergue suas potencialidades. Somos um MIT reconhecido pelo governo, mas falta o reconhecimento da nossa própria população. A missão é desafiadora, mas o amor por Adamantina é maior. Vamos juntos unir forças e fazer a diferença com o trabalho do COMTUR e da Secretaria de Cultura e Turismo”, enfatiza a presidente do conselho Lucia Prado.

Por Folha Regional Adamantina

.