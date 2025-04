Contato com cultura e arte inspira criatividade de futuros publicitários da FAI

No dia 25 de abril, os alunos do curso de graduação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Adamantina (FAI) viveram uma experiência única de imersão cultural em São Paulo. A Visita Cultural, realizada no início do ano letivo, levou os estudantes ao Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, ao Espaço Cultural Fiesp/Ciesp e ao renomado Museu de Arte de São Paulo (MASP), que neste ano inaugurou um novo espaço, inspirado em grandes museus de Nova York.

A atividade reforçou a importância do contato direto com diferentes expressões artísticas e culturais para a formação do olhar criativo, sensível e estratégico, características essenciais para o publicitário contemporâneo. Integrando conteúdos de disciplinas como Estética e Cultura de Massa, Teoria da Comunicação, Fotografia e Antropologia, a experiência proporcionou aos alunos novas referências visuais, narrativas e simbólicas que enriquecem a construção de repertórios para a criação publicitária.

“A viagem cultural ajuda a reforçar os conteúdos históricos, sociais e artísticos trabalhados em sala de aula, de uma maneira mais dinâmica e prática, tornando o conhecimento mais fácil de ser absorvido. Além disso, proporciona a experiência de vivenciar diferentes práticas e culturas, línguas distintas, variados estilos de arte e diversas formas de experimentar a arte — e como ela estimula o nosso pensamento crítico”, destaca Maria Clara da Silva Frederico, caloura do curso.

Também aluna do curso, Luana Mantovani ressaltou que a atividade foi uma experiência “enriquecedora”, que ampliou a visão sobre arte, história e cultura, pilares essenciais para a criatividade na publicidade.

“Observar de perto as obras inspira o pensamento além do óbvio e valoriza a narrativa visual. Essa vivência fortalece nosso repertório cultural, fundamental para criar campanhas mais autênticas e impactantes”, afirma.

Segundo a coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Ieda Cristina Borges, essas atividades são fundamentais para estimular a criatividade dos futuros profissionais: “O contato com a cultura e a arte desperta novas formas de olhar e interpretar o mundo. Ao vivenciar essas experiências, os alunos ampliam seu repertório criativo, fundamental para quem deseja construir narrativas publicitárias relevantes e inovadoras. Iniciar o ano letivo com essa imersão cultural reforça nosso compromisso com a formação integral do publicitário, conectando teoria, prática e vivência sensível”.

A visita cultural reafirma a missão da FAI de proporcionar uma formação acadêmica que vai além da sala de aula, preparando os estudantes para os desafios do mercado de comunicação com criatividade, criticidade e profunda conexão com a diversidade cultural.

Por Ieda Borges / Revisão de Priscila Caldeira

.