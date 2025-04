História e Pedagogia da FAI realizam visita a instituições culturais em SP

Compor uma trajetória de reconhecimento da resistência contra a ditadura e toda forma de ameaça à democracia. Esse foi o objetivo da visita dos cursos de História e Pedagogia do Centro Universitário de Adamantina ao Memorial da Resistência em São Paulo (SP).

Também integrou o rol de instituições culturais visitadas a Pinacoteca, anexa ao Memorial, e o Museu de Arte de São Paulo (MASP).

A viagem ocorreu entre os dias 25 e 27 de abril, com saída do Câmpus II da FAI. Participaram estudantes dos 1°, 3°, 5° e 7° termos do curso de Pedagogia e 3° e 5° termos de História.

“A visita à Pinacoteca permitiu a compreensão da importância da Língua Portuguesa, sua evolução suas características e mecanismos no museu da Língua Portuguesa e ainda, uma compreensão da importância da sensibilidade e estética nos processos educacionais ao visitar o prédio antigo e novo do MASP”, relatou a coordenadora dos cursos, Prof.ª Dra. Alessandra Santos, que acompanhou a visita.

Para a docente, as visitas técnicas favorecem a ampliação da percepção dos estudantes em diferentes aspectos do conhecimento, desde sua produção à sua divulgação.

“Nesta visita, percebeu-se também a importância das vivências diversificadas especialmente as ligadas ao contato com museus por despertaram a consciência histórica, artística e ainda, desenvolverem o senso de coletividade e da valorização dos valores éticos e morais dos estudantes. Acredito que cada experiência vivenciada nesta viagem pode favorecer o crescimento intelecto-cultural dos estudantes dos cursos de História e Pedagogia”, avalia.

A coordenadora ressalta que desta maneira a FAI reafirma seu compromisso em promover um ensino de qualidade, “facultando experiências tão importantes quanto as visitas técnicas aos estudantes, organizadas com tanto carinho pela equipe de diversos setores, em parceria com a Coordenação Pedagógica destes cursos”.

Por Priscila Caldeira

