Recordamos nesta edição do Fundo do Baú do Esporte Adamantinense, a temível e respeitada equipe do aspirante do São Lucas F.C. da família Bachega de Adamantina.

A foto é dos anos 80/90, em partida realizada em sua praça esportiva. A equipe do São Lucas F.C. fez história no futebol de Adamantina e região, sempre com uma equipe forte, que sempre foi difícil de ser derrotada, em qualquer competição ou nos campeonatos que participou.

Na foto, podemos ver, a antiga equipe adamantinense, com a seguinte formação, em pé, da esquerda para direita: Horozino (treinador), Arnaldo, Piancó, Marcião Moreira, Gilmarzão, Luizão, João Henrique e Gilmar Motos. Abaixados: Tuca, Gordo, Adalberto, Adelvar Bachega, Paraná, Nilson Belo e Zé Carlos.

Por: Jair Kbça – Colaboração: Luis Carlos Paraná

