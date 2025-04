CIA DOS ANIMAIS comemora 20 anos com novo espaço em Adamantina

Um sonho iniciado em setembro de 2005 acaba de ganhar um novo capítulo: a tradicional Cia dos Animais, referência em produtos e cuidados para pets, está de casa nova. Agora em um prédio mais moderno, espaçoso e com melhor estrutura, a loja promete oferecer ainda mais conforto, variedade e qualidade de atendimento aos seus clientes.

Comandada pelos empresários Adriano Rezende e Tamires, a Cia dos Animais se destaca pelo compromisso com o bem-estar dos animais de estimação.

Além de um atendimento diferenciado, a loja oferece uma vasta linha de rações de marcas consagradas como Hills, Royal Canin, Vet Life, Premier, Fórmula Natural, Golden, Special Dog e Matisse, incluindo opções de nutrição clínica para tratamentos específicos como obesidade, alergias, diabetes, problemas gastrointestinais, urinários e renais.

A Cia dos Animais também é completa em acessórios e brinquedos para cães e gatos de todos os portes, além de disponibilizar alimentos e produtos para canários, psitacídeos e roedores. No setor de medicamentos, a loja conta com uma farmácia bem abastecida com antibióticos, anti-inflamatórios, vitaminas, antiparasitários e produtos da marca Organact, entre outras.

Outro diferencial é o serviço de delivery gratuito para pedidos a partir de R$ 50, facilitando ainda mais a vida dos tutores.

O novo endereço — avenida Adhemar de Barros, 506, em frente ao Rombaldi Móveis — conta com um espaço mais iluminado, maior facilidade de estacionamento e um ambiente ainda mais acolhedor para os clientes e seus animais.

A loja funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h, e aos sábados das 8h às 14h.

Por Folha Regional Adamantina

