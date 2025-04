Fundo Social de Solidariedade de Adamantina promove “Campanha do Alimento” neste sábado (12)

Sábado (12), acontecerá mais uma edição da Campanha do Alimento, promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade.

Durante todo o dia, voluntários percorrerão todos os bairros da cidade para recolher alimentos não perecíveis que serão destinados às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa conta com a parceria do Lar Cristão; Ave Cristo; Nossa Senhora de Fátima; Casa da Sopa; Lar dos Velhos; Vicentinos; Pão Santo Antônio; Arca; Pai Nosso Lar; Iama; Casa do Garoto; Santa Casa; Tiro de Guerra; Rotary; Interact; OAB; Camda; Pastoral da criança mais a Capela do Perpétuo Socorro do Jardim Brasil; Comunidade Cristã de Adamantina; Corpo de Bombeiros; Rotaract e Casa da Amizade.

A Campanha do Alimento ainda conta com o apoio dos supermercados: Mituo; Sete; Suzano; Real e Godoy e das panificadoras Santo Pão e Via Sabor.

Além disso, aqueles que desejarem podem entregar sua doação em um dos pontos fixos que são: Tiro de Guerra, Sabesp, OAB, Corpo de Bombeiros, Camda e Fundo Social.

Mais informações sobre a iniciativa podem ser obtidas no Fundo Social de Solidariedade pelo telefone (18) 3522-1472.