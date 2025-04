Adamantina terá mais uma edição do Rock na Praça nesta sexta-feira (11)

Sexta-feira (11) a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza mais uma edição do Rock na Praça. O show com a Banda Alcatéia tem início às 20h e depois é a vez da Blue Note Acoustic a partir das 21h20.

A semana ainda tem como atividades culturais a exibição do filme Criando Juntos na quinta-feira (10), a partir das 8h30 no Anfiteatro Fernando Paloni.

A exibição acontece, porque Adamantina faz parte do projeto de Difusão do Museu da Imagem e do Som (MIS). Devido a isso, o município recebe programação gratuita de filmes, documentários, curtas-metragens, e outras produções audiovisuais. Esses locais geralmente são bibliotecas, centros culturais, cinemas comunitários, entre outros.

Ainda na quinta-feira (10), também no Anfiteatro Fernando Paloni acontece a audiência pública do Conselho Municipal de Igualdade Social a partir das 19h. Encerrando a semana, no sábado (12), acontece na Casa Afro uma apresentação musical com o Tio Will.