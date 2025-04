Campanha arrecada mais de 5 toneladas de alimentos em Adamantina e beneficia 13 entidades

A Campanha de Arrecadação de Alimentos promovida no último sábado (12), em Adamantina, arrecadou mais de 5 toneladas de mantimentos. A ação solidária foi organizada pela Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, com o apoio de dezenas de entidades assistenciais, religiosas e comunitárias da cidade.

De acordo com o prefeito José Tiveron, os alimentos serão destinados a 13 instituições que atuam no município, contribuindo diretamente para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade. “Essa grande mobilização, liderada pelo Fundo Social de Solidariedade, só foi possível graças ao gesto generoso de cada cidadão que decidiu estender a mão e fazer a diferença. A todos que participaram, o nosso mais sincero agradecimento”, afirmou o prefeito nas redes sociais.

Durante todo o sábado, voluntários percorreram os bairros de Adamantina para recolher as doações de alimentos não perecíveis entregues pela população. A campanha contou com o envolvimento de entidades como Lar Cristão, Ave Cristo, Nossa Senhora de Fátima, Casa da Sopa, Lar dos Velhos, Vicentinos, Pão Santo Antônio, Arca, Pai Nosso Lar, IAMA, Casa do Garoto, Santa Casa, Tiro de Guerra, Rotary, Interact, OAB, Camda, Pastoral da Criança, Capela do Perpétuo Socorro, Comunidade Cristã de Adamantina, Corpo de Bombeiros, Rotaract e Casa da Amizade.

Além da coleta nos bairros, pontos fixos de arrecadação continuam ativos para quem preferir entregar as doações diretamente. Entre eles estão o Tiro de Guerra, Sabesp, OAB, Corpo de Bombeiros, Camda e a sede do Fundo Social de Solidariedade. (Por: Impacto)