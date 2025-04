Voleibol de Adamantina conquista título da Fase Sub-Regional dos Jogos Abertos da Juventude

As equipes de vôlei masculino e feminino de Adamantina, representadas pelo projeto Adamantina/Selar/FAI, se sagraram campeãs da Fase Sub-Regional dos Jogos Abertos da Juventude Sub-18, reafirmando o protagonismo do município na modalidade.

A conquista veio após vitórias expressivas sobre a equipe de Irapuru, com placares idênticos de 2 sets a 0, nas duas categorias. As partidas decisivas aconteceram na última quarta-feira (16), no Centro Esportivo Prof. Carlos Santana Bueno, conhecido como Ginásio do Navarro.

Com um desempenho consistente e bem coordenado, as equipes adamantinenses demonstraram entrosamento, disciplina tática e alto nível técnico. A comissão técnica destacou a dedicação dos atletas durante toda a preparação para os jogos, o que foi fundamental para o bom desempenho nas quadras.

A conquista foi amplamente comemorada pelos jogadores, comissão técnica e apoiadores do projeto, que há anos vem fortalecendo a base do voleibol na cidade por meio de treinamentos regulares e participação em competições regionais e estaduais.

O título na Fase Sub-Regional garante às equipes de Adamantina uma vaga na próxima etapa da competição, mantendo viva a expectativa de novas conquistas e o sonho de alcançar o pódio em fases mais avançadas dos Jogos Abertos da Juventude.

Por Jair Kbça

