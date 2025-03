Policiais militares de Adamantina são homenageados em cerimônia de aniversário do 25º Batalhão da PM

Evento também marcou o descerramento do retrato do Coronel PM Júlio Romagnoli, que passa a integrar a galeria de comandantes do 25º BPM/I

O 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em Dracena, celebrou no dia 8 de março seus 46 anos de existência. A data foi marcada por uma cerimônia de Valorização Policial Militar, realizada na manhã desta quarta-feira (12), reunindo policiais militares, familiares e autoridades civis e militares no auditório da Fundec.

Durante o evento, foram entregues a Láurea de Mérito Pessoal e a Medalha Valor Militar, honrarias concedidas aos policiais que se destacaram pelo desempenho exemplar no cumprimento do dever. A iniciativa tem o objetivo de reconhecer o trabalho dos agentes, fortalecer o espírito de equipe e reforçar os valores da corporação.

Além disso, houve uma homenagem especial às mulheres presentes, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, bem como o reconhecimento aos policiais militares que passaram para a inatividade (aposentadoria). Outro momento marcante foi o descerramento do retrato do coronel Júlio Marcelo Romagnoli dos Santos, que passa a integrar a galeria de comandantes do 25º BPM/I.

A cerimônia também destacou a premiação dos policiais que se sobressaíram no Torneio de Táticas e Técnicas Policiais Militares, realizado nos dias 6 e 7 de março. A dupla campeã foi formada pelo cabo De Cinque e o soldado Anderson Rezende, da 3ª Companhia de Osvaldo Cruz. Em segundo lugar, ficaram o cabo Medina e o cabo Luciano Tavares, da 2ª Companhia de Adamantina. A terceira colocação foi conquistada pelo cabo Leiswladio e pelo soldado Tiago, da 1ª Companhia de Dracena.

O evento contou com a presença de autoridades civis e militares locais e regionais, além dos comandantes das unidades do CPI-8. Ao final da solenidade, discursaram a prefeita de Dracena, Geni Lobo, o major Marcelo Cavalcante, comandante do 25º BPM/I, e o coronel Marcos Rogério Lemes, comandante do CPI-8 e autoridade militar de mais alto posto presente.