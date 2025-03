Polícia Militar captura mulher procurada da Justiça em Adamantina

Ontem (12), policiais militares de Adamantina realizaram a captura de uma mulher procurada pela Justiça.

A ação foi desencadeada após informações sobre a existência de um mandado de prisão contra a mesmo.

Com base nas informações, as equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram a pessoa procurada na Rua dos Jasmins, na Vila Jardim.

A abordagem foi realizada e na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com a mesma. No entanto, após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi confirmada a existência do mandado.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Investigações Gerais e Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DIG/DISE) de Adamantina. Após ciência dos fatos, o delegado Dr. Rodrigo Pigozzi Alabarse formalizou a ocorrência, determinando que a capturada permanecesse à disposição da Justiça.