FAI, CNAR e Circuito EPShow Rodeo Bull organizam evento para discutir saúde e bem-estar no rodeio

O Centro Universitário de Adamantina (FAI), em parceria com a Confederação Nacional de Rodeio (CNAR) e o Circuito EPShow Rodeo Bull, realizou na noite de ontem (11) um evento especial para discutir a saúde e o bem-estar no rodeio. O encontro aconteceu no Auditório Miguel Reale, reunindo estudantes e profissionais das áreas de Medicina Veterinária, Fisioterapia e Educação Física, interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre o manejo adequado dos animais, a prevenção de lesões e o desempenho dos competidores.

O professor Me. João Paulo Gelamos, coordenador de extensão da área de Agrárias e Exatas da FAI, destacou a relevância da iniciativa para os estudantes e para o setor profissional.

“Esse evento proporcionou uma troca de experiências fundamental entre o meio acadêmico e os profissionais que atuam diretamente no rodeio. A integração entre teoria e prática contribui significativamente para a qualificação dos nossos alunos e para o avanço das boas práticas no setor”, afirmou Gelamos.

O presidente do Circuito EPShow Rodeo Bull, Edgar Soares Pereira, ressaltou a importância do evento para a profissionalização do setor e a ampliação do conhecimento sobre a área:

“Esse evento foi de uma extrema importância não apenas para os alunos, professores e pessoas interessadas que estavam presentes, mas também para o mundo do rodeio. Sabemos que o rodeio brasileiro hoje vem se profissionalizando de uma forma notável, mas algumas pessoas ainda não têm esse conhecimento. Então, através dessas palestras e cursos, tivemos a ideia de levar esse conhecimento para que as pessoas entendam como o rodeio funciona atualmente no Brasil. Além disso, foi uma oportunidade de mostrar a importância dos futuros profissionais que atuarão nesse segmento, como fisioterapeutas, educadores físicos, médicos veterinários, psicólogos e nutricionistas, que contribuirão diretamente para o melhor desempenho dos atletas do rodeio. Foi um evento de extrema importância para todos, ampliando o conhecimento dos presentes sobre o setor.”

A programação contou com palestras de especialistas renomados, que abordaram temas essenciais para o aprimoramento e a segurança no rodeio.

A iniciativa reafirma o compromisso da FAI, da CNAR e do Circuito EPShow Rodeo Bull com a qualificação profissional e a adoção de boas práticas no esporte equestre e na montaria.

Para mais informações sobre o evento acesse o canal do YouTube @faiadamantinaoficial e confira todos os detalhes.