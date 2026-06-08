Polícia Rodoviária apreende carga de perfumes avaliada em mais de meio milhão de reais em Adamantina

Uma grande quantidade de mercadorias sem documentação fiscal foi apreendida na manhã desta segunda-feira (8), durante fiscalização do Policiamento Rodoviário na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Adamantina.

A abordagem aconteceu por volta das 7h50, no km 596,600 da rodovia, durante a Operação Impacto. Os policiais pararam um veículo Citroën Jumpy, com placas de Frutal (MG), conduzido por um homem de 45 anos, morador de Araçatuba.

Durante a vistoria, os policiais encontraram 97 caixas contendo aproximadamente 9.312 frascos de perfumes importados, avaliados em cerca de R$ 651,8 mil. Segundo a polícia, os produtos eram de origem estrangeira e estavam sem documentação fiscal, sem comprovação de origem e importação.

O motorista recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Presidente Prudente, onde foram apreendidos os perfumes, o veículo utilizado no transporte e também um equipamento Starlink.