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Polícia

Polícia Rodoviária apreende carga de perfumes avaliada em mais de meio milhão de reais em Adamantina

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Uma grande quantidade de mercadorias sem documentação fiscal foi apreendida na manhã desta segunda-feira (8), durante fiscalização do Policiamento Rodoviário na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Adamantina.

A abordagem aconteceu por volta das 7h50, no km 596,600 da rodovia, durante a Operação Impacto. Os policiais pararam um veículo Citroën Jumpy, com placas de Frutal (MG), conduzido por um homem de 45 anos, morador de Araçatuba.

Durante a vistoria, os policiais encontraram 97 caixas contendo aproximadamente 9.312 frascos de perfumes importados, avaliados em cerca de R$ 651,8 mil. Segundo a polícia, os produtos eram de origem estrangeira e estavam sem documentação fiscal, sem comprovação de origem e importação.
O motorista recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Presidente Prudente, onde foram apreendidos os perfumes, o veículo utilizado no transporte e também um equipamento Starlink.

Após ser ouvido, o condutor foi liberado. O caso será investigado. (Por: Redação)

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