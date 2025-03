Instalação de câmeras de monitoramento nas creches municipais é solicitada à Prefeitura

A 6° edição do Glamour Mulher 2025 destaca a sustentabilidade, moda circular e o meio ambiente.

As protagonistas do evento serão as servidoras públicas municipais que receberão homenagem, mulheres com participações especiais e o desfile com as trabalhadoras da Cooperadam.

A Cooperadam, uma iniciativa que promove desenvolvimento social e econômico na cidade de Adamantina, destaca-se como símbolo de união e transformação. Atualmente, 22 famílias fazem parte do projeto, incluindo nove mulheres notáveis que desempenham um papel inspirador dentro da cooperativa.

Reconhecendo a importância do trabalho realizado pela Cooperadam, a rádio Life FM, com sua missão de enaltecer os talentos e iniciativas locais, estará promovendo um evento especial para evidenciar a trajetória dessas mulheres e suas histórias. A 6ª edição do Glamour Mulher 2025 será realizada no dia 27 de março, ao 19h30, no Anfiteatro Fernando Paloni.

O desfile, além de celebrar as conquistas e desafios enfrentados por essas mulheres, também busca sensibilizar a comunidade sobre o papel transformador da Cooperadam. “Esse evento é um convite para todos se envolverem e ajudarem a fortalecer esse trabalho tão essencial”, ressaltou um dos organizadores.

Com um espetáculo repleto de elegância e propósito, o evento promete emocionar e conectar ainda mais os cidadãos de Adamantina ao trabalho realizado pela Cooperadam. Uma oportunidade imperdível para apoiar a causa e reconhecer as histórias de superação que fazem a diferença.