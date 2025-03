Dois ônibus batem em cruzamento e um deles atinge muro de casa

“A falta de consciência política, a impunidade gritante fomentada pelos nossos legisladores e por todas as esferas do poder público, aliados a ingenuidade de um povo fragilizado pela má educação, transformam lobos carniceiros em guardiões de ovelhas.” (Renée Venâncio)

By seb@r.

Neste mês de março, ainda, tendo em vista o dia 8 de março, denominado e comemorado como o DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, também, deve-se registrar que uma decisão que ocorreu no dia 24, segunda-feira, na sessão do LEGISLATIVO PROVINCIANO…

Ou seja, o famoso 5 X 3, isso mesmo, foram CINVO VOTOS CONTRÁRIOS contra TRÊS FAVORÁVEIS ao PROJETO da criação do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ainda, dos 5 VOTOS registrados, TRÊS FORAM DE VEREADORAS, isso mesmo, além dos outros dois votos que deixaram a desejar…

Nestes OCASOS DE UM TALVEZ, os discursos (sic) CONTRÁRIOS estiveram além do esperado quando se trata de reforçar os VOTOS CONTRÁRIOS, haja vista que ficar batendo em outras questões que são prioritárias, entre as quais, a SAÚDE ou a EDUCAÇÃO, pode ser uma alternativa para isto e mais aquilo…

Espero que o PODER EXECUTIVO possa retomar tal DISCUSSÃO e se possível, com APROVAÇÃO, desta vez, com a FORÇA DAS ELEITORAS e APOIO dos ELEITORES, bem como, da MIDIA LOCAL para pressionar tais desencontros deste LEGISLATIVO PROVINCIANO…

Pelo que está ocorrendo e tendo em pauta tal REJEIÇÃO deste PROJETO, pode-se considerar aqueles velhos ditos populares, a saber: SE VOCÊ PENSVA QUE TAVA RUIM, PODE PIORAR, ainda, EU ERA FELIZ E NÃO SABIA, desta forma, TODO CUIDADO É POUCO com este LEGISLATIVO PROVINCIANO…

Com certeza foi um PRESENTE, porém, como diz outro dito, DE GREGO para todas as MULHERES PROVINCIANAS, ainda, uma HOMENAGEM PELO DIA INTERNACIONAL DAS MULHRES com os votos CONTRÁRIOS DAS LEGISLADORAS e APOIO dos outros dois VOTOS…

Na realidade, são todos/as FARINHAS DO MESMO SACO quando se trata de MENTES MEDÍOCRES em terras PROVINCIANAS, portanto, no dia 31 deste mês, os/as PATRIOTÁRIOS/AS deste PAÍS DO FAZ DE CONTA e APOIO RESTRITO dos/as FARDADOS/AS, devem de um jeito ou de outro, se manifestarem e com certeza, vão ler e ouvir aquela frase de feito que está cada vez mais evidente, ou seja, PERDERAM MANÉS!

Ah! Estava esquecendo aqui, também, com essa VOTAÇÃO CONTRÁRIA no LEGISLATIVO PROVINCIANO, assim, ficamos na espera da espera (sic) do que vai acontecer daqui pra frente com a BAMAD que está SEM MAESTRO…

Não se pode deixar de lado que essa turma que está no comando em nível de GESTÃO PÚBLICA, pode avançar aqui e ali em nome da COMUNIDADE, todavia, fazem parte da turma que luta pra BOIADA PASSAR…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

