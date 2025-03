Feira da Mulher Empreendedora acontecerá no dia 5 de abril no recinto Poliesportivo

Na manhã de ontem (11), o prefeito José Carlos Martins Tiveron, secretários municipais e vereadores participaram de uma apresentação sobre o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP). O objetivo foi expor suas práticas e atividades, bem como destacar o potencial do CIEBP para Adamantina e região.

De acordo com a dirigente regional de Adamantina, Irmes Mary Moreno Roque Mattara, o CIEBP é uma política pública que visa à democratização da tecnologia e da inovação na Rede Estadual de Ensino de São Paulo.

“O programa conta com 07 laboratórios temáticos como Hub de Inovação, Programação Descomplicada, Estúdio, Cultura Maker, Cultura Digital, Robótica e Modelagem, Prototipagem e Fabricação Digital. Esse espaço é dedicado à criação, desenvolvimento, avaliação e disponibilização de práticas e tecnologias voltadas para os desafios da Educação Pública contemporânea”, explica.

O atendimento ofertado pelo CIEBP é realizado mediante o agendamento das escolas públicas, estaduais e municipais. A capacidade de atendimento por hora é de 30 pessoas, por espaço, em cada um dos 7 espaços do CIEBP.

“O CIEBP foi inaugurado em agosto de 2023 e, em 2024, recebeu mais de 10 mil visitantes, entre estudantes e professores, promovendo oficinas, trilhas formativas, mentorias de projetos e formações docentes”, comenta.

Conforme a dirigente regional de ensino, a importância do CIEBP na região está no apoio dado ao professor no processo de desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, as quais direcionam os estudantes ao centro do processo com uma abordagem que propicia o aprender fazendo.

“Para os estudantes, o impacto será o desenvolvimento de autonomia no processo de ensino-aprendizagem. Visa-se, assim, o melhoramento da Educação Pública e Alfabetização com respaldo do ambiente tecnológico, a fim de os estudantes adquiram habilidades imprescindíveis para, com proatividade e raciocínio lógico, desenvolverem competências prioritárias na resolução de problemas”, assegura.

Segundo Irmes, para que o CIEBP funcione é imprescindível que o município, através do convênio, promova a infraestrutura e os insumos necessários ao funcionamento da unidade educacional, a manutenção predial, o transporte para os estudantes matriculados em unidades de Ensino de Adamantina, bem como, apoiar projetos e parcerias de interesse comum.

“A SEDUC-SP em parceria com o Município tem o objetivo de promover, em conjunto, a melhoria da aprendizagem dos alunos e a valorização dos educadores das Redes Municipal e Estadual de ensino, com a formação integral dos alunos. O CIEBP instalado no Município de Adamantina atende alunos das Rede Estadual e Municipal de ensino presentes no município, além de interessados provenientes de outros municípios existentes no âmbito da Diretoria de Ensino de Adamantina e de municípios existentes em Diretorias de Ensino próximas”, diz.

Serviço – O funcionamento do CIEBP ocorre das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda à sexta-feira e os agendamentos podem ser realizados pelo telefone (19) 99642-6241 ou e-mail [email protected]. Mais informações podem ser obtidas pelo site: centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br/trilhas-formativas/