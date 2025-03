Confrontos que valem classificação encerra a primeira fase da Copa FAI de Futsal Adamantina

O Unidos do Jardim Brasil F.C./ Barbearia Shop de Lucas venceu a concorrência na busca do título da 3ª edição do Torneio Regional Amizade de Futebol Médio de Adamantina.

A conquista do título do Unidos do Jardim Brasil F.C. foi na vitória nas penalidades diante do bom time do E.C. Resenha/ Supermercado Godoy Rede Smart, após empatar no tempo normal sem abertura de contagem 0 x 0.

O evento esportivo que foi realizado no domingo (9) na praça de esporte do Conjunto Mario Covas, reuniu 16 equipes de Adamantina e cidades vizinhas.

PREMIAÇÃO

O organizador Pablo Miranda, premiou ainda o Amigos do Fut/ Flórida Paulista (3º Lugar), Eletro Lis F.C./ Flórida Paulista (4º Lugar), o artilheiro Vitor Natan “Vitinho” (Unidos do Jardim Brasil F.C.) e ogoleiro menos vazado Guilherme (E.C. Resenha).

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi” com ótima atuação

MESÁRIO

Sérgio Ucheli “Amaral”