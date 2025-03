FAI celebra renovação de reconhecimento do curso de Direito pelo prazo máximo de 5 anos

O curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina (FAI) teve sua renovação de reconhecimento concedida pelo Conselho Estadual de Educação (CEE/SP) pelo prazo máximo de 5 anos, reafirmando seu compromisso com a excelência acadêmica e a formação de profissionais altamente capacitados. A decisão, registrada no Parecer CEE Nº 25/2025, confirma a qualidade do curso, sua estrutura física e pedagógica, além do corpo docente qualificado.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. Igor Terraz Pinto, essa renovação reafirma a relevância do curso para a região e destaca o compromisso da FAI com a educação jurídica de excelência.

“O curso de Direito da FAI é referência na região, proporcionando uma formação sólida e alinhada com as demandas do mercado. A renovação do reconhecimento comprova que estamos no caminho certo, investindo continuamente na qualificação do ensino e na prática profissional dos nossos estudantes”, enfatiza o coordenador.

O parecer do CEE destacou diversos aspectos positivos do curso, incluindo sua infraestrutura no Campus II, que conta com salas de aula equipadas, laboratório de informática, auditório, Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Além disso, ressaltou a adequação da matriz curricular às diretrizes estaduais, contemplando 3.783 horas de formação acadêmica e atividades práticas obrigatórias.

A Pró-Reitora de Ensino, Profa. Dra. Fúlvia de Souza Veronez, também celebrou a conquista, destacando a importância desse reconhecimento para a continuidade do projeto educacional da FAI.

“A renovação do reconhecimento do curso de Direito é fruto do esforço conjunto de nossos docentes, estudantes e equipe administrativa. Continuamos comprometidos com a qualidade acadêmica e a inovação no ensino jurídico, sempre buscando oferecer a melhor formação para nossos alunos”, afirmou a pró-reitora.

A renovação do reconhecimento do curso de Direito faz parte de um avanço significativo na gestão da FAI. Na gestão anterior, apenas três cursos obtiveram o reconhecimento máximo de 5 anos. Agora, a instituição soma 13 cursos com essa conquista, demonstrando a evolução contínua da qualidade acadêmica da universidade.

O relatório do CEE também apontou a importância do curso para a comunidade local, destacando parcerias institucionais com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que garantem aos alunos oportunidades de estágio supervisionado e projetos de extensão.

Com essa renovação, a FAI reforça sua posição como uma das instituições de ensino superior mais reconhecidas na área do Direito, garantindo aos seus alunos uma formação de qualidade, infraestrutura adequada e um corpo docente qualificado para prepará-los para os desafios do mundo jurídico.