Entidades assinam termos de colaboração para execução de atividades em regime de mútua cooperação com a administração pública

Adamantina ficou entre os 72 municípios do estado de São Paulo que receberam o Prêmio Excelência Educacional e Fluência Leitora. O evento que premiou os municípios aconteceu na última terça-feira (25), no Memorial da América Latina em São Paulo.

Conforme o site da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, foram entregues dois tipos de prêmios, sendo um para as escolas que venceram o Prêmio Excelência Educacional e outro para a Avaliação de Fluência Leitora. Dos 645 municípios do estado, 72 receberam ambas as premiações.

Ainda de acordo com as informações da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o Prêmio Excelência Educacional tem como critério o Índice de Excelência Educacional (IEE), baseado nos resultados do Saresp.

Cada escola tinha uma meta individual, considerando evolução de notas, complexidade da unidade, tamanho, vulnerabilidade social e se integra o regime de ensino em tempo parcial ou integral.

Já o reconhecimento aos 100 municípios destaque na alfabetização levou em conta os melhores índices de fluência leitora, uma métrica essencial para avaliar o desenvolvimento das crianças.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron participou da solenidade que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, o secretário da Educação, Renato Feder; a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado representantes das instituições parceiras do Alfabetiza Juntos SP, a Fundação Lemann, Instituto Natura, Associação Bem Comum, Parceiros da Educação e Sesi.